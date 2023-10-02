Нидерланды закрыли крупнейшее месторождение газа в Европе

"Из-за неопределенной международной ситуации" добывать здесь газ можно будет еще в течение года "в исключительных ситуациях", объяснило правительство — например, при "очень сильных холодах" или в случае нехватки газа. К октябрю 2024 года последние одиннадцать скважин будут "навсегда закрыты".

Добыча газа в Гронингене последовательно сокращалась последние годы. В 2021 году на месторождении было добыто всего 4,5 млрд кубометров газа, хотя в предыдущие годы добывалось более 20 млрд кубометров. Власти планировали закрыть месторождение еще в прошлом году, но отложили этот шаг из-за российского вторжения в Украину и последовавшего за этим энергетического кризиса в Европе.

Решение закрыть месторождение было принято из-за регулярных землетрясений, происходящих в регионе, причиной которых назвали добычу газа. В 2013 году добыча на месторождении была увеличена почти до 54 млрд кубометров, хотя годом ранее Гронинген пострадал от самого сильного землетрясения в истории региона.