Нидерланды вскоре поставят Киеву первые из обещанных F-16

„Для России все это должно завершиться поражением - только тогда вся эта идея войны против Украины будет побеждена“, - подчеркнул Зеленский. Республиканец Майк Тернер в ходе встречи с Зеленским заверил, что Вашингтон поддерживает народ Украины в его борьбе за демократию. Он дал понять, что на переговорах речь шла и о возможности нанесения Украиной ударов американскими ракетами по целям на территории России. При этом Тернер не привел каких-либо подробностей.