Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 над Россией

Украина может применять полученные от Нидерландов истребители F-16 на территории России. „Мы не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полетов F-16 при условии соблюдения законов войны“, - заявил командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм в интервью национальной радиовещательной корпорации NOS в четверг, 29 августа.

По словам Эйхельсхайма, то же самое касается и другого поставленного Нидерландами вооружения - Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут распоряжаться им на поле боя „по своему усмотрению“, если будут соблюдать принципы международного гуманитарного права. „Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну, и прилагаем все усилия, чтобы это произошло“, - пояснил военачальник.