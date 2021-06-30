Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен во вторник заявила, что 24 июня российские истребители "пролетали опасно низко и близко" к фрегату голландских ВМФ "Эвертсен".

По ее словам, после нескольких часов "запугивания" у корабля произошли перебои в работе электронного оборудования. По данным минобороны Нидерландов, самолеты были оснащены бомбами и ракетами класса "воздух-поверхность".

Бейлевельд-Схаутен назвала действия российских военных "безответственными", отметив, что корабль имел полное право находиться там, где произошел инцидент.

"Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов. Нидерланды обратятся к России по этому поводу ", — заявила министр.

"Эвертсен" выполнял патрулирование с британскими кораблями. В минобороны Нидерландов Би-би-си сообщили, что инцидент имел место в 14 морских милях от Крыма, тогда как Россия относит к своим территориальным водам 12-мильную зону. Международное сообщество и вовсе не признает суверенитет России над этими водами и считает их украинскими.

В министерстве объяснили решение сообщить об этом лишь 29 июня тем, что инцидент произошел поздно вечером в четверг, в пятницу штаб получал рапорты, а затем было решено детально разобраться в произошедшем.

В акватории Черного моря 28 июня стартовали военно-морские учения Sea Breeze. В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров альянса.

"Эвертсен", однако, в этих учениях участия не принимает, сообщили в минобороны Нидерландов.