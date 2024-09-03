Нидерланды направят Киеву помощь на сумму более 200 млн евро

„Невероятно видеть, как украинцы продолжают жить и поддерживать свою страну в городе, расположенном всего в нескольких десятках километров от фронта“, - отметил он, добавив, что посетил подземную школу и принял участие в собрании, посвященном началу учебного года. „Трудно представить, как дети и учителя справляются с постоянной угрозой бомб и беспилотников“, - добавил Схоф. Он также побеседовал с рядом ветеранов об их участии в войне и о важности психического здоровья.