Нидерланды и Дания поставят Украине 14 танков Leopard 2

Нидерланды и Дания вскоре поставят Киеву 14 танков Leopard 2 , которые были полностью отремонтированы немецким оборонным концерном Rheinmetall и после нескольких месяцев испытаний готовы к поставке в Украину до конца лета 2024 года. Об этом объявило в четверг, 25 июля, министерство обороны Нидерландов. Конкретная дата поставки не была названа, но уточнено, что первые 12 танков уже переданы к отправке, и ожидается окончание испытаний оставшихся двух для одновременной поставки всей партии оружия.

„Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелую ситуацию на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских войск“, - приводят в сообщении слова министра обороны Рубена Брекелманса. Он уточнил также, что Нидерланды вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской военной агрессии до тех пор, пока это необходимо.