"Ничего не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину". Реакция Запада на падение ракеты в Польше

Ракета в Пшеводуве упала вечером во вторник, в результате удара погибли два человека. В ночь на среду власти Польши заявили, что ракета была российского производства.

Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракету, предположительно, выпустили украинские военные, чтобы сбить российскую, — накануне Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины, который стал самым масштабным с начала войны.

Президент Польши Анджей Дуда в среду заявил в "Твиттере", что не считает инцидент целенаправленной атакой на Польшу, и предположил, что речь идет о падении ракеты ПВО.

В результате обстрела накануне многие жители Украины остались без электричества, а в центре Киева, по данным местных властей, были повреждены три жилых дома. Проблемы с электричеством в результате обстрела начались также и в соседней с Украиной Молдове, сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спину.

"Только Россия несет ответственность"



Уже после того, как появилась информация, что ракета, предположительно, была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую, ситуацию прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он возложил ответственность за произошедшее на Россию.

"Только Россия несет ответственность за войну в Украине и массированные ракетные удары. За быстро растущими рисками для приграничных стран стоит только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения", — написал он у себя в Твиттере, призвав Европу закрыть небо над Украиной.

В аналогичном ключе высказался британский премьер-министр Риши Сунак, выступая на пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии. Он, в частности, заявил об ответственности, которую несет Россия, из-за вторжения в Украину.

"Ничего из этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину", — сказал он, назвав произошедшее в Польше "жестокой и безжалостной реальностью путинской войны".

Офис британского премьера утром 16 ноября также сообщил, что он и его канадский коллега Джастин Трюдо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнули важность полноценного расследования ракетного удара по Польше.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя падение ракеты в Пшеводуве, заявил, что произошедшее в Польше — это следствие массированного ракетного обстрела, который накануне нанесла Россия по украинской территории.

"Одно остается точным: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии", — написал он в "Твиттере".

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее в Польше "ужасным инцидентом" и призвал тщательно расследовать его, прежде чем делать выводы. Он также подчеркнул, что инцидента в Польше не случилось бы "без войны России против Украины, без ракет, которые постоянно и в больших количествах обстреливают украинскую инфраструктуру".

"Защитить небо НАТО"



Президент Литвы Гитанас Науседа после ракетного удара по Пшеводуву призвал НАТО развернуть больше средств ПВО на польско-украинской границе, а также на остальной части восточного фланга альянса.

"Небо НАТО должно быть защищено на 100%. Литва будет активно поддерживать развертывание ПВО (НАТО — Прим. ред.) вдоль польско-украинской границы", — сказал Науседа журналистам.

Глава минобороны Латвии Артис Пабрикс, выступая утром в среду на латвийском телевидении, перечислил три возможные версии произошедшего: "Это может быть ракета, выпущенная с российской территории или с российского самолета. Это может быть ракета, выпущенная из Беларуси. Это может быть ракета украинской ПВО, которая пыталась сбить российскую ракету".

Для того, чтобы сделать выводы о произошедшем и правильно отреагировать, необходимо тщательное расследование, сказал он. "Но мы всегда должны помнить о том, что, если бы не преступное вторжение России в Украину, мы бы не говорили об этих ракетах вчера поздно вечером и сегодня утром. Это совершенно очевидно", — добавил Пабрикс.

"Российские ракетные удары — это эскалация"



Президент США Джо Байден утром в среду созвал экстренную встречу лидеров "большой семерки" и НАТО по поводу произошедшего в Польше. В своем выступлении после встречи он назвал "маловероятным", что упавшая в Пшеводуве ракета была выпущена из России, но пообещал поддержать Польшу в расследовании.

На уточняющий вопрос журналистов о том, была ли ракета выпущена из России, Байден заявил, что "есть предварительная информация, которая опровергает это". "По линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим", — сказал американский президент.

Инцидент в Польше продемонстрировал риск того, что США и их союзники могут оказаться непосредственно втянутыми в конфликт — вариант, которого Байден и его администрация стремились избежать, пишет американская газета The Washington Post.

"Поскольку Польша является членом альянса, Соединенные Штаты по договору обязаны защищать страну в случае нападения", — поясняет газета.

Как сказал газете высокопоставленный европейский дипломат, инцидент в Польше не похож на преднамеренное нападение России, но для того, чтобы сделать окончательные выводы, нужно собрать больше информации, отметил он.

По его словам, вчерашний массированный обстрел в любом случае можно считать эскалацией конфликта, поскольку даже если на территорию Польшу попала украинская ракета ПВО, в дальнейшем вероятность таких происшествий будет только расти.

Если падение ракеты в польской деревне признают случайным, то США, вероятно, осудят это нападение и рассмотрят возможность усилить ПВО Польши, приводит газета мнение бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Джима Таунсенда. НАТО, по его мнению, будет принимать любые решения обдуманно: "Даже после 11 сентября им понадобилось несколько дней, чтобы убедиться, что теракты совершила "Аль-Каида".