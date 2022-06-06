В начале марта независимый российский телеканал "Дождь" на время прекратил свою деятельность, а его главный редактор Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию. Уже в тот момент руководство канала стало обсуждать формат, при котором "Дождь" сможет продолжить работу.
Генеральный директор канала Наталья Синдеева объяснила решение приостановить деятельность "Дождя" законом о распространении фейковых новостей, который приняла Госдума.
"Дождь" появится в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня. Аболиньш подтвердил, что переговоры о трансляции телеканала из Латвии шли примерно три месяца, в них участвовали различные предприниматели латвийской медиасферы.
С момента начала войны в Украине 24 февраля российские власти стали проводить новые репрессии против средств массовой информации. Любая информация о военных преступлениях России в Украине стала считаться фейковыми новостями, а независимым журналистам угрожала уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что в Ригу из России уже переместился московский офис немецкого издания Deutsche Welle и некоторые другие российские независимые медиа.
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