В составлении доклада участвовали 30 ведущих юристов и экспертов по геноциду. Они пришли к выводу, что Россия нарушила вторую и третью статьи Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Обвинения, как подчеркивается в докладе, подкрепляются доказательствами, среди которых массовые убийства мирных жителей, насильственные депортации и антиукраинская риторика. В качестве одного из доказательства приводятся слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не имеет права на существование как государство.

Авторы доклада прямо сравнивают ситуацию в Украине с резней в Сребренице и призывают мировых лидеров повлиять на Россию, пока не стало слишком поздно.

Это первый независимый доклад о геноциде в Украине, подготовленный с начала войны.