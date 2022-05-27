В составлении доклада участвовали 30 ведущих юристов и экспертов по геноциду. Они пришли к выводу, что Россия нарушила вторую и третью статьи Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Обвинения, как подчеркивается в докладе, подкрепляются доказательствами, среди которых массовые убийства мирных жителей, насильственные депортации и антиукраинская риторика. В качестве одного из доказательства приводятся слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не имеет права на существование как государство.
Авторы доклада прямо сравнивают ситуацию в Украине с резней в Сребренице и призывают мировых лидеров повлиять на Россию, пока не стало слишком поздно.
Это первый независимый доклад о геноциде в Украине, подготовленный с начала войны.
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