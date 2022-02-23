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Администрация Джо Байдена предупредила Владимира Зеленского о том, что, по данным американской разведки, Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение 48 часов. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на сотрудников разведки США.
Rusijos kariai
Rusijos kariai

"Кроме того, сообщения авиационных наблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом", — сказал источник издания.

Информацию о предупреждении Белым домом Зеленского подтвердил также близкий к украинскому президенту источник Newsweek. Он добавил, что это уже третье подобное предупреждение со стороны США за последний месяц.

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По словам анонимного сотрудника разведки США, Пентагон предполагает, что российская атака будет включать в себя авиаудары, удары крылатыми ракеты и наземное вторжение. Кроме того, российские войска могут войти не только со стороны Донецка и Луганска, но и с территории Беларуси. Другой источник Newsweek сказал, что начнется вторжение с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, вероятно, произойдет ночью.

CNN сообщает, что, по словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, российские войска пересекли границу и вошли в Донбасс. Эту информацию телеканалу подтвердили два источника, знакомые с данными американской разведки.

Кариньш сослался на имеющуюся в его распоряжении информацию — войска ввели уже после того, как президент России Владимир Путин объявил о независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Днем 23 февраля сайты Верховной Рады, кабинета министров, министерства иностранных дел и других ведомств Украины перестали открываться. В Минцифры страны связали это с масштабной кибератакой.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Совет Федерации разрешил президенту России задействовать российскую армию за рубежом.

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