aA
Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил журналистам New York Times, что взрыв на Крымском мосту был организован украинскими спецслужбами, пишет газета. Он комментировал взрыв на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение диверсии, сообщило издание.
Ant Krymo tilto kilo stiprus gaisras
Ant Krymo tilto kilo stiprus gaisras
© AFP / Scanpix

Утром 8 октября часть Крымского моста обрушилась в результате взрыва. По предварительным данным, взорвалась фура, которая заехала на мост после проверки на КПП.

Украинские власти не стали брать на себя ответственность за произошедшее, ограничившись намеками. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк утром писал "Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено", однако позже возложил ответственность на российских силовиков, которые "вышли из-под контроля".

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении не упоминал о взрыве на Крымском мосту, но говорил о погоде на полуострове. "К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов . На всей нашей территории, в том числе и в Крыму", - сказал Зеленский.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

"Шедевр диверсии". Как могли организовать взрыв на Крымском мосту и чем он грозит (2)

В результате взрыва на Керченском мосту, который ведет...

"Укрпочта" выпустит марку с разрушенным Крымским мостом

Главная почтовая организация Украины "Укрпочта"...

Крымский мост частично обрушился после взрыва  погибли три человека (2)

На железнодорожном мосту через Керченский пролив...

Зеленский: "в Крыму было облачно, украинцы знают, что делать"

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем...

TOP новостей

"Медлительные, сдержанные, но эмпатичные". Какими белорусы видят литовцев?

Как белорусы воспринимают литовцев и литовский...

Мечта сбылась: Сергей Маслобоев завоевал титул чемпиона мира

35-летний боец из Литвы Сергей Маслобоев 8 октября на...

„Rosneft“ Rusijoje Protestas dėl rusiškos naftos vartojimo

Восстание бензоколонки против автомобиля, или Как идея "энергетической Сверхдержавы" погубила РФ

Проблема Российской Федерации - это маниакальная тяга...

Министры: в случае кризиса немецкую бригаду разместят в Литве в течение 10 дней

Немецкая бригада не будет находиться в Литве...

Газ для Европы, танки для Украины и санкции для Газманова. Евродайджест: главные события недели

Страны ЕС никак не могут прийти к единой позиции по...