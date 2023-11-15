New York Times связала дело о госизмене депутата Верховной рады Украины с сыном Байдена

Накануне Дубинский был объявлен подозреваемым в государственной измене и участии в преступной организации, суд в Киеве арестовал его на 60 суток.

В число обвиняемых, как пишет New York Times, входит бывший заместитель генпрокурора Кулик, который в 2019 году подготовил меморандум, предлагающий Украине провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына президента Байдена.

Дубинский и Деркач публично выступали за расследование в Украине дела Хантера Байдена. Они также поддерживал ложную теорию о том, что именно Украина, а не Россия, вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США, отмечает New York Times.

Всем троим были предъявлены обвинения в государственной измене и принадлежности к преступной организации.