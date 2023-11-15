New York Times связала дело о госизмене депутата Верховной рады Украины с сыном Байдена

 
bbcrussian.com
Hunteris Bidenas
Hunteris Bidenas
ФОТО: AFP / Scanpix

Украинская полиция и прокуратура обвиняют депутата Верховной рады Александра Дубинского, экс-депутата Андрея Деркача и бывшего замгенпрокурора Константина Кулика в государственной измене, а именно в том, что они действовали по указанию российской разведки, помогая адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани несколько лет назад связать семью Джо Байдена с коррупцией в Украине. Об этом рассказывает New York Times.

Накануне Дубинский был объявлен подозреваемым в государственной измене и участии в преступной организации, суд в Киеве арестовал его на 60 суток.

В число обвиняемых, как пишет New York Times, входит бывший заместитель генпрокурора Кулик, который в 2019 году подготовил меморандум, предлагающий Украине провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына президента Байдена.

Дубинский и Деркач публично выступали за расследование в Украине дела Хантера Байдена. Они также поддерживал ложную теорию о том, что именно Украина, а не Россия, вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США, отмечает New York Times.

Всем троим были предъявлены обвинения в государственной измене и принадлежности к преступной организации.

В преддверии выборов 2020 года Джулиани, а затем и Трамп призвали украинских чиновников расследовать обвинения против Хантера Байдена. Эти усилия включали телефонный звонок Трампа президенту Владимиру Зеленскому в июле 2019 года с призывом провести расследование в отношении Байденов, напоминает New York Times. Трамп и Джулиани отрицали, что в их контакте с украинскими чиновниками было что-то неуместное.

Эти события привели к попытке импичмента Трампа в Палате представителей, он тогда был оправдан в Сенате США.

Украинские СМИ во вторник предположили, что сейчас это дело может быть сигналом Байдену, когда его администрация требует от Конгресса США военной помощи Украине.

В заявлениях, опубликованных в понедельник, украинская полиция и СБУ заявили, что все трое обвиняемых были членами шпионской сети, созданной внутри украинского правительства и управляемой ГРУ. СБУ заявляет о наличии доказательств того, что депутат Дубинский осуществлял «информационно-подрывную деятельность» в пользу России.

По данным следствия, он имел позывной «Буратино» и входил в состав преступной организации, сформированной ГРУ. В прошлом Дубинский известный журналист и один из самых узнаваемых депутатов от правящей партии «Слуга народа».

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