"Г-н Зеленский своим визитом в Бахмут, преднамеренно или нет, перетянул часть внимания с Путина на себя, продемонстрировав бесстрашие и готовность рисковать собой, приехав в город, который настолько разрушен постоянными российскими налетами, что напоминает картины времен Первой мировой войны", - пишет газета.
В день, когда Зеленский награждал солдат возле передовой, Путин в Кремле вручал ордена чиновникам и пропагандистам.
"Телевизионное мероприятие г-на Путина, похоже, имело целью показать аудитории дома и за границей, что он полон решимости продолжать войну, несмотря на то, что, по оценкам американских официальных лиц, потери России убитыми и ранеными уже превысили 100 тысяч человек", - говорится в статье New York Times.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поездка за покупками в Польшу перед праздниками разочаровала жителей Литвы
В последние предпраздничные дни жители Литвы обложили...
Мэр Вильнюса намерен консультироваться с премьер-министром по вопросу забастовки водителей VVT
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в поисках выхода из...
В знак солидарности с Украиной в разных муниципалитетах Литвы на час отключат праздничное освещение
В знак солидарности с Украиной в разных...
В Дзукиийском национальном парке откроют новый зубровник
В Дзукийском национальном парке в начале следующего...