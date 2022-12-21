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Ведущая американская газета New York Times отмечает - как и другие издания и комментаторы - контраст между церемониями награждения, которые во вторник провели президенты Украины и России.
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
© DELFI montažas

"Г-н Зеленский своим визитом в Бахмут, преднамеренно или нет, перетянул часть внимания с Путина на себя, продемонстрировав бесстрашие и готовность рисковать собой, приехав в город, который настолько разрушен постоянными российскими налетами, что напоминает картины времен Первой мировой войны", - пишет газета.

В день, когда Зеленский награждал солдат возле передовой, Путин в Кремле вручал ордена чиновникам и пропагандистам.

"Телевизионное мероприятие г-на Путина, похоже, имело целью показать аудитории дома и за границей, что он полон решимости продолжать войну, несмотря на то, что, по оценкам американских официальных лиц, потери России убитыми и ранеными уже превысили 100 тысяч человек", - говорится в статье New York Times.

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bbcrussian.com
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