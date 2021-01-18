По данным газеты, число помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что у Трампа не получится оспорить свое поражение на выборах. Так, по информации издания, бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман, приближенный к Белому дому, пользовался своим положением и брал вознаграждение в обмен на попытку добиться помилования для трех преступников.

Бывший юридический консультант президента США Джон Дауд принимал "десятки тысяч долларов", гарантируя помилование для ряда осужденных, которого он якобы обещал добиться за счет своих близких связей с Трампом. В предполагаемых попытках добиться президентского помилования за вознаграждение также уличены глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп, лоббист Марк Коуэн и бывшая советница предвыборной кампании Трампа Карен Джорно.

Она помогала получить помилование экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации. Газета получила копию соглашения между Джорно и Кириаку "о достижении полного помилования от президента Дональда Трампа", согласно которой Джорно должна была получить 50 тысяч долларов за свои услуги и столько же в качестве премии, если она добьется помилования. Сама Джорно заявила, что никогда не говорила с Трампом о Кириаку напрямую и лоббировала никакие помилования в его администрации.

Телеканал CNN сообщает, что 19 января, за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, Трамп объявит о помиловании сразу около 100 человек. По словам источников телеканала, действующий президент, который постоянно продвигал помилования и смягчения наказаний в преддверии Рождества, приостановил их действие перед беспорядками 6 января в Капитолии и сразу после них.

Трамп обсуждал вопрос превентивного помилования себя, своих детей, зятя Джареда Кушнера и личного адвоката Рудольфа Джулиани, однако беспорядки в Вашингтоне и последовавшее объявление импичмента осложнили эту перспективу.

Помощники президента не думают, что теперь он пойдет на это, но действия Трампа в последние дни президентского срока могут быть непредсказуемыми. По словам источников CNN, документы о помиловании еще не готовы, но, по предварительным данным, в них не будет и имени Джулиана Ассанжа.