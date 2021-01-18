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Личные и политические союзники действующего американского лидера Дональда Трампа брали вознаграждение за пособничество в получении президентского помилования для осужденных преступников, пишет газета The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы и основываясь на разговорах с осведомленными лицами.
Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime
Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime
© Reuters / Scanpix

По данным газеты, число помилований резко увеличилось, когда стало очевидно, что у Трампа не получится оспорить свое поражение на выборах. Так, по информации издания, бывший федеральный прокурор округа Юта Бретт Толман, приближенный к Белому дому, пользовался своим положением и брал вознаграждение в обмен на попытку добиться помилования для трех преступников.

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Бывший юридический консультант президента США Джон Дауд принимал "десятки тысяч долларов", гарантируя помилование для ряда осужденных, которого он якобы обещал добиться за счет своих близких связей с Трампом. В предполагаемых попытках добиться президентского помилования за вознаграждение также уличены глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп, лоббист Марк Коуэн и бывшая советница предвыборной кампании Трампа Карен Джорно.

Она помогала получить помилование экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации. Газета получила копию соглашения между Джорно и Кириаку "о достижении полного помилования от президента Дональда Трампа", согласно которой Джорно должна была получить 50 тысяч долларов за свои услуги и столько же в качестве премии, если она добьется помилования. Сама Джорно заявила, что никогда не говорила с Трампом о Кириаку напрямую и лоббировала никакие помилования в его администрации.

Телеканал CNN сообщает, что 19 января, за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, Трамп объявит о помиловании сразу около 100 человек. По словам источников телеканала, действующий президент, который постоянно продвигал помилования и смягчения наказаний в преддверии Рождества, приостановил их действие перед беспорядками 6 января в Капитолии и сразу после них.

Трамп обсуждал вопрос превентивного помилования себя, своих детей, зятя Джареда Кушнера и личного адвоката Рудольфа Джулиани, однако беспорядки в Вашингтоне и последовавшее объявление импичмента осложнили эту перспективу.

Помощники президента не думают, что теперь он пойдет на это, но действия Трампа в последние дни президентского срока могут быть непредсказуемыми. По словам источников CNN, документы о помиловании еще не готовы, но, по предварительным данным, в них не будет и имени Джулиана Ассанжа.

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