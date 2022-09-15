Вместе с ним в город приехали замминистра обороны Анна Маляр и главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который руководит украинским контрнаступлением в Харьковской и Луганской области и часто называется в прессе в числе авторов ее замысла.

Выступая перед собравшимися на церемонию солдатами и офицерами украинской армии, Зеленский поблагодарил их "за спасение наших людей, наших сердец, детей и будущего".

Чуть позже текст обращения президента был опубликован в его телеграм-канале.

"Раньше, когда мы смотрели вверх, мы всегда искали голубое небо. Сегодня, когда мы смотрим вверх, мы ищем только одно — флаг Украины, — заявил глава государства. — Наш сине-желтый флаг уже развевается в освобожденном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Мы движемся только в одном направлении — вперед и к победе".

Позже в среду на своей странице в "Фейсбуке" Анна Маляр сообщила, что с 6 сентября, когда украинская армия прорвала фронт у Балаклеи, на Харьковщине освобождено 8500 квадратных километров территории. Это примерно совпадает с цифрами, которые называл накануне сам президент Украины, а также с цифрой, которую 11 сентября получило издание "Агентство", опираясь на показанную в тот день карту минобороны России.

(Фото: 25-я воздушно-десантная Сичеславская бригада / Facebook)

"Можно временно оккупировать территорию нашего государства. Но невозможно оккупировать украинский народ, — заявил президент. — Можно промыть людям мозги, но нельзя сделать то же самое с сердцами украинцев".

Память погибших в ходе боевых действий собравшиеся почтили минутой молчания.

"Это наша земля и наши люди"



Изюм расположен на юге Харьковской области. Российская армия после ожесточенных боев оккупировала город с довоенным населением в 53 тысячи человек в начале апреля. Более пяти месяцев Изюм оставался в оккупации.

Российские войска превратили город в плацдарм для наступления на юг, в Донецкую область, а город Купянск, расположенный примерно в 50 км к северу, использовали как железнодорожный узел для снабжения фронта.

10 сентября в ходе масштабного контрнаступления ВСУ в Изюм вошли украинские войска. В Москве уверяют, что российские силы из города были выведены "для перегруппировки". Большое количество брошенной ценной техники и аппаратуры свидетельствует о том, что российские войска покидали город поспешно и вынужденно.

В среду, в ходе визита в освобожденный город, Зеленский заявил журналистам, что шокирован количеством оставленных там россиянами жертв и разрушений. О визите заранее не объявлялось.

"То, что мы видим, шокирует, хотя мы уже видели такое в Буче, на первых деоккупированных территориях, — сказал украинский президент. — Так же — разрушенные здания, убитые люди… К сожалению, это часть нашей сегодняшней истории. И часть современной российской нации — то, что они сделали".

Зеленский выразил уверенность, что в скором будущем в состав Украины вернутся и Крым, и другие оккупированные территории страны.

"Мы должны послать сообщение людям на оккупированных территориях, в Крыму. Это наши люди, — цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина". — Оккупация более восьми лет назад — это трагедия. Конечно, прошедшее с тех пор время многих могло изменить — особенно детей. Ведь война ведется не только при помощи оружия. Людей атакует информационная война. Россия атакует при помощи телевидения, других СМИ".

"Мое послание — мы вернемся. Не имеет значения, что они слышали в течение этих восьми лет из пропагандистского ТВ, — сказал Зеленский, обращаясь к журналистам. — Мы знаем, что правда на нашей стороне".

По словам президента, когда именно это случится, он пока сказать не готов, потому что этого не знает никто. "Но мы придем, потому что это наша земля и наши люди", — заключил он.