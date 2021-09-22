Этот указ согласовали сегодня на заседании министры здравоохранения земель, от голосования воздержались представители Бремена и Тюрингии. Федеральный закон о защите от инфекций предусматривает эту норму, так как уже достаточно вакцин в свободном доступе и все могут её получить.
Сотрудники, которые вынуждены оставаться дома из-за карантина, имеют право на полную компенсацию заработной платы от государства в течение первых шести недель. Также начиная с 7 недели государство может платить 67% зарплаты. Сотрудникам не нужно писать специальные заявления, если они находятся на карантине меньше 6 недель, они продолжают получать свои деньги напрямую от работодателя, который должен потом запросить возмещение средств от компетентного органа. Только начиная с 7-й недели сотрудники должны сами подавать заявление о компенсации зарплаты из-за карантина.
Ранее министр здравоохранения Йенс Шпан выступил за прекращение выплаты финансовой компенсации невакцинированным людям: «Между прочим, дело не в давлении, а в справедливости по отношению к вакцинированным. Почему другие должны платить из-за того, что кто-то решил не вакцинироваться?»
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