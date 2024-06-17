Нетаньяху распустил военный кабинет, созданный после нападения ХАМАС на Израиль

Издание называет это решение „ожидаемым“ на фоне заявления лидера оппозиции и экс-министра обороны Бенни Ганца о выходе из военного кабинета. Вслед с ним кабинет покинул бывший глава израильского Генштаба Гади Айзенкот.

Ожидается, что теперь Нетаньяху продолжит принимать решения о войне против ХАМАС вместе с небольшой группой министров, в том числе министром обороны Йоавом Галлантом, который также входил в военный кабинет. Окончательно одобрять эти решения будет более широкая группа высокопоставленных чиновников.