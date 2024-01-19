Нетаньяху отверг идею создания Палестинского государства

Би-би-си отмечает, что международное давление на Израиль с целью поисков путей разрешения палестинской проблемы после завершения войны в Газе растёт. Представители ряда стран Запада отмечали, что поддерживают лишение ХАМАС контроля над Газой, но при этом против того, чтобы контроль перешёл к Израилю на неопределённый срок. США выступали за то, чтобы Газой управляла "обновлённая Палестинская администрация", что могло бы стать шагом к созданию Палестинского государства.

Война в секторе Газа продолжается с 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, убив более 1000 человек и захватив более 200 в заложники (около 130 всё ещё удерживаются в заложниках). В результате ответных ударов Израиля по сектору Газа и наземной операции были убиты, по последним данным палестинской стороны, более 23 тысяч человек. Многие страны мира осудили Израиль, обвинив его в неизбирательном применении силы. США подчёркивают право Израиля на самооборону, призывая при этом к осторожности и пропорциональности при ведении боевых действий. В последнее время в самом Израиле всё чаще звучит критика в адрес Нетаньяху, которого обвиняют в отсутствии стратегии освобождения заложников и реалистичных планов послевоенного обустройства Газы.