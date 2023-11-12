Нетаньяху отказывается вводить режим прекращения огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался последовать международным призывам о прекращении огня в войне, которую его государство ведет против напавшей на него террористической организации ХАМАС. Война Израиля против ХАМАС продолжается "в полную силу", и у нее одна цель - победить. "Альтернативы победе нет", - заявил премьер Израиля, выступая по телевидению в субботу, 11 ноября.

Нетаньяху добавил также, что после завершения войны, начавшейся около шести недель назад, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, необходимо будет провести демилитаризацию сектора Газа. Контроль за безопасностью на этой территории при этом будет осуществлять Израиль, добавил он. Отвечая на вопрос о том, что он понимает под словами "контроль за безопасностью", Биньямин Нетаньяху уточнил, что у вооруженных сил Израиля должна быть возможность свободно заходить в сектор Газа, чтобы преследовать там боевиков.