29 июня 2023 г. 11:59

Нетаньяху не готов передать Киеву систему ПВО "Железный купол"

 
Deutsche Welle
Benjaminas Netanyahu
Benjaminas Netanyahu
ФОТО: AP / Scanpix

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не готов предоставить Украине систему ПВО "Железный купол". Об этом политик рассказал в интервью американскому онлайн-изданию The Wall Street Journal.

При этом Нетаньяху напомнил, что Израиль предоставляет Украине системы гражданского оповещения при воздушной тревоге и оказывает стране другие меры поддержки.

"Думаю, что надо учитывать нашу озабоченность тем, что системы, которые мы предоставили бы Украине, могли бы попасть в руки Ирана, где их переделали бы, и мы бы оказались в ситуации, когда они будут направлены против Израиля", - указал Нетаньяху. По его словам, "именно такой путь уже проделали западные противотанковые системы, и мы видим их сейчас на наших границах в руках "Хезболлах".

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Deutsche Welle
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