Нетаньяху не готов передать Киеву систему ПВО "Железный купол"

"Думаю, что надо учитывать нашу озабоченность тем, что системы, которые мы предоставили бы Украине, могли бы попасть в руки Ирана, где их переделали бы, и мы бы оказались в ситуации, когда они будут направлены против Израиля", - указал Нетаньяху. По его словам, "именно такой путь уже проделали западные противотанковые системы, и мы видим их сейчас на наших границах в руках "Хезболлах".