Нетаньяху назвал удар по Рафаху трагической случайностью

При ударе израильской армии по Рафаху в ночь на 27 мая, по данным Минздрава сектора Газа, подконтрольного группировке ХАМАС , погибли по меньшей мере 45 человек, сотни людей пострадали.
Нетаньяху не уточнил причину ошибки. Первоначально израильские военные заявили, что нанесли точный авиаудар по комплексу ХАМАС (организации, признанной в США и ЕС террористической), убив двух высокопоставленных членов группировки. Когда стали известны подробности удара и возникшего после него пожара, военные заявили, что начали расследование гибели мирных жителей.
Израильский удар по Рафаху вызвал осуждение международного сообщества, в том числе со стороны гуманитарных организаций, ООН и ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен уважать решение суда ООН, который обязал прекратить наступление на Рафах.
Совет Безопасности ООН созвал во вторник экстренное заседание, сообщает агентство AFP. Встречу "за закрытыми дверьми" потребовал Алжир, который в настоящее время является непостоянным членом СБ.
Совет национальной безопасности США охарактеризовал "разрушительные кадры" удара по Рафаху как "душераздирающие". В заявлении Совета говорится, что США работают с израильскими военными и другими организациями над оценкой того, что произошло.
Президент Франции Эммануэль Макрон был более резок, потребовав от Израиля прекратить эти операции. "В Рафахе нет безопасных районов для мирных жителей. Я призываю к полному соблюдению международного права и немедленному прекращению огня", - написал Макрон в социальной сети Х.
Катар, ключевой посредник в попытках добиться прекращения огня и освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, заявил, что удар по Рафаху может "осложнить" переговоры, которые и так зашли в тупик из-за требований ХАМАС прочного перемирия и выводе израильских войск - условий, которые израильские лидеры публично отвергли.
Израиль заявляет, что делает все возможное, чтобы соблюдать законы войны, но сталкивается с врагом, который не берет на себя никаких обязательств, при этом, внедряется в гражданские районы сектора Газа и отказывается безоговорочно освободить израильских заложников.