Нетаньяху назвал удар по Рафаху трагической случайностью

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в парламенте, признал, что удар по лагерю беженцев в Рафахе на юге сектора Газа, в результате которого погибли десятки палестинцев, был "трагической случайностью", но пообещал продолжить войну "пока не будут достигнуты все цели".