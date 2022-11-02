Такой результат означал бы возвращение г-на Нетаньяху, ушедшего в прошлом году после 12 лет у власти.

Эти выборы широко рассматривались в Израиле как голосование за или против возвращения Нетаньяху.

Официальные результаты, которые все еще могут привести к другому результату, ожидаются в ближайшие часы.

Экзитполы израильского телевидения предполагают, что блок Нетаньяху получит 61 или 62 места в 120-местном кнессете (парламенте).

Согласно опросам, Ликуд может стать самой крупной партией в кнессете с 30-31 местом и имеет большинство при поддержке националистических и религиозных партий.

Ожидается, что левоцентристская партия действующего лидера премьер-министра Яира Лапида, победившего Нетаньяху на выборах в прошлом году, получит 24 места.

Если опросы подтвердятся, это отодвинет перспективу шестых выборов всего через четыре года после того, как аналитики предсказывали тупик.

Это станет заметным поворотом для Нетаньяху, политическое будущее которого было широко списано со счетов после того, как Лапид сформировал маловероятный альянс идеологически разных партий, чтобы прийти к власти в июне 2021 года.