Нетаньяху: "Каждый член ХАМАС – покойник"

Мобилизация в Израиле проводится в "масштабах крупной страны", такой как США. "Нет ни одной семьи, в которой не было бы человека, призванного в армию", – заявили в ЦАХАЛ.

По словам подполковника Джонатана Конрикуса, 300 тысяч резервистов сосредоточены вблизи границы с сектором Газа.

Сообщения о создании военного кабинета, куда вошли премьер-министр Биньямин Нетаньяху, один из лидеров оппозиции Бенни Ганц и министр обороны Йоав Галлант, усилили предположения о том, что наземное вторжение в контролируемый ХАМАС сектор может начаться в ближайшее время. И Нетаньяху, и Ганц заявляют, что их главная цель – "уничтожение" ХАМАС.

Как пишет Associated Press, израильские военные утверждают, что готовятся к наземной операции, но политическое руководство страны пока не приняло окончательного решения.

"Каждый член ХАМАС – покойник. ХАМАС – это ИГИЛ, и он будет разгромлен и уничтожен так же, как мир разгромил и уничтожил ИГИЛ", - заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.