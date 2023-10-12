Нетаньяху: "Каждый член ХАМАС – покойник"

Мобилизация в Израиле проводится в "масштабах крупной страны", такой как США. "Нет ни одной семьи, в которой не было бы человека, призванного в армию", – заявили в ЦАХАЛ.
По словам подполковника Джонатана Конрикуса, 300 тысяч резервистов сосредоточены вблизи границы с сектором Газа.
Сообщения о создании военного кабинета, куда вошли премьер-министр Биньямин Нетаньяху, один из лидеров оппозиции Бенни Ганц и министр обороны Йоав Галлант, усилили предположения о том, что наземное вторжение в контролируемый ХАМАС сектор может начаться в ближайшее время. И Нетаньяху, и Ганц заявляют, что их главная цель – "уничтожение" ХАМАС.
Как пишет Associated Press, израильские военные утверждают, что готовятся к наземной операции, но политическое руководство страны пока не приняло окончательного решения.
"Каждый член ХАМАС – покойник. ХАМАС – это ИГИЛ, и он будет разгромлен и уничтожен так же, как мир разгромил и уничтожил ИГИЛ", - заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.
Согласно представителю Армии обороны Израиля, в ночь на четверг военные страны наносили массированные удары по объектам ХАМАС в палестинском анклаве.
По последним данным Минздрава в Газе, число погибших в результате израильских авиаударов возросло до 1200. Это сопоставимо с количеством жертв масштабной атаки палестинских боевиков на юг Израиля.
Более 338 тыс. палестинцев пришлось эвакуироваться вглубь сектора.
Несмотря на то, что многие страны и объединения осудили жестокость ХАМАС и назвали реакцию Израиля правомерной, ООН призывает обеспечить гуманитарный доступ в осаждённую Газу.
"В Газу должны быть доставлены жизненно важные грузы, включая топливо, продовольствие и воду. Необходим быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ прямо сейчас", - подчеркнул Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН.
В Белом доме заявили, что Вашингтон работает с Израилем и Египтом над созданием коридора для гражданского населения Газы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с ХАМАС с целью добиться освобождения заложников, похищенных исламистской группировкой, об этом этом сообщил телеканал Habertürk и агентство "Франс-пресс" со ссылкой на официальные источники.
В плену у ХАМАС находятся десятки израильтян и граждан других государств.
После смертоносной субботней атаки ХАМАС Израиль объявил о "полной блокаде" сектора Газа, прекратив поставки электроэнергии, продовольствия и воды.