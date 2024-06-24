Нетаньяху: "интенсивная фаза" боев в Рафахе близка к завершению, но это не означает конца войны

По словам Нетаньяху, в конечном итоге необходимо сделать две вещи: довести до конца демилитаризацию сектора Газа силами Армии обороны Израиля и создать там гражданскую администрацию, при поддержке и активном участии некоторых стран региона.

Нетаньяху также вновь отверг идею о том, что вместо ХАМАС управлять сектором должна Палестинская администрация, базирующаяся на Западном берегу.

Он добавил, что вскоре израильские военные смогут перебросить войска к границе с Ливаном, где участились перестрелки с „Хезболлой“ — радикальным шиитским движением, спонсируемым Ираном и ведущим регулярные обстрелы севера Израиля в знак солидарности с ХАМАС .

По его словам, она будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью отстранен от власти.

Еще один удар был нанесен по центру распределения помощи: израильское командование заявило, что его использовали боевики ХАМАС.

Жители Рафаха говорят, что в городе участились вооруженные столкновения между израильской армией и боевиками. Тем временем в результате израильских авиаударов по городу Газа, как сообщается, погиб директор службы скорой помощи министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС.

„Я скажу вам, чего я сделать не готов, — добавил Нетаньяху. — Я не готов создать там палестинское государство и передать его Палестинской автономии. Вот этого я сделать точно не готов“.

„Полагаю, что это верный путь для дальнейшего продвижения“, — сказал премьер в интервью израильскому телевидению.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант проведет начало недели в Вашингтоне, где обсудит не только войну в Газе, но и эскалацию напряженности в отношениях с „Хезболлой“, которую поддерживает Иран.

Кампанию по уничтожению ХАМАС израильские военные начали в ответ на беспрецедентное нападение палестинской вооруженной группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек (преимущественно мирных жителей), а еще более 250 человек были захвачены в заложники.