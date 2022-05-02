Брюссель меняет подход к легальной миграции



Что случилось? Реагируя на войну в Украине, Еврокомиссия разработала проект новой миграционной политики. Цель инициативы — стимулировать легальную миграцию, делая акцент на привлечение квалифицированных специалистов. Среди анонсированных предложений — упростить порядок подачи первых заявок на проживание и работу, облегчить получение статуса долгосрочного жителя, улучшить защиту прав иностранцев, укрепить сотрудничество со странами, откуда приезжают мигранты. Комплекс предложений также включает в себя конкретные действия по содействию интеграции на европейских рынок труда украинских беженцев. За последние два месяца, спасаясь от войны, из Украины в Европу перебралось свыше 5 млн. человек.

Почему это важно? Ежегодно в Евросоюз на законных основаниях въезжают от 2 до 3 миллионов граждан из стран, не входящих в ЕС. Еще порядка 125-200 тысяч человек проникают нелегально. Как пояснил комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, легальная миграция имеет важное значение для восстановления экономики Евросоюза, реализации "зеленого курса" и борьбы с нелегальной миграцией. "Мы прокладываем путь вперед для привлечения новых талантов в ЕС сегодня и завтра", — заявил Йоханссон.

Брюссель запрещает покупать газ за рубли

Что случилось? Евросоюз будет наказывать страны-участницы за несоблюдение санкций против России, в том числе, попытки платить за поставки газа в рублях. Об этом предупредил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Как пишет Euronews, отключение российского газа двум странам-членам ЕС стало для Еврокомиссии неожиданным, но не шокирующим событием. Брюссель расценил эти действия как шантаж, который может иметь неприятные последствия для самой России, поскольку она лишится выгодных покупателей в Европе. Домбровскис выразил уверенность, что в ближайшем времени будут найдены более надежные поставщики.

Почему это важно? Требование расплачиваться за поставки газа в российской валюте было выдвинуто Москвой в начале марта. На этой неделе Россия прекратила поставлять газ в Польшу и Болгарию, отказавшихся переводить расчеты на рубли. Правительство Венгрии, в свою очередь, заявило, что готово платить за газ в российской валюте. Латвийское предприятие Latvijas gāze утверждает, что имеет достаточно запасов газа, чтобы дождаться более выгодного предложения на рынке. Тем не менее, концерн обратился в Комиссию рынка финансов и капиталов за специальным разрешением на изменение порядка расчетов с российским поставщиком.

Еврокомиссия просит не останавливать вакцинацию

Что случилось? От 60 до 80 процентов населения Евросоюза были инфицированы вирусом Covid-19 за два года пандемии, свидетельствуют подсчеты Еврокомиссии. Еврокомиссия призвала государства-члены сохранять бдительность и быть готовыми к возможным новым вспышкам и мутациям. "Пандемия еще не закончилась", — предупредила комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Особое внимание рекомендуется уделять вопросам вакцинации детей и пожилых людей. По словам Кириакидес, с учетом снижения темпов распространения инфекций и смертности, Евросоюз временно отходит от практики массового тестирования и отчетности о случаях заболевания.

Почему это важно? По данным Еврокомиссии, среди подростков от 15 до 17 лет процент привитых и переболевших составляет 70%, однако среди детей от 5 до 9 лет показатели иммунизации сейчас ниже 15%. Еврокомиссия считает, что к началу нового учебного года страны-участницы должны увеличить долю вакцинированных среди младших школьников, поскольку вирус может вернуться с новой волной. Комиссия также заявила о готовности поддержать разработку новых лекарств против COVID-19, особенно противовирусных препаратов, которые легче хранить и применять.

Рига взяла курс на климатическую нейтральность

Что случилось? Сто городов Европы, включая Ригу, получат в сумме 360 миллионов евро в рамках программы финансирования исследований и инноваций Horizon Europe. Эти деньги должны быть потрачены на проекты в сфере экологии, "зеленой мобильности", энергоэффективности и городского планирования. Таким образом Еврокомиссия хочет помочь городам Европы достигнуть климатической нейтральности к 2030 году. На участие в конкурсе было подано свыше 400 заявок.

Почему это важно? Весной 2021 года Евросоюз согласовал план достижения климатической нейтральности. В городах проживает 75% жителей ЕС. Согласно международным источникам, города потребляют более 65% мировой энергии, на которую приходится более 70% выбросов CO2. По мнению Еврокомиссии, именно поэтому важно, чтобы "зеленый курс" проводили не только национальные правительства, но и самоуправления. Дабы получить доступ к финансированию, отобранным городам нужно будет разработать конкретные планы по достижению климатической нейтральности в различных секторах (энергетика, обслуживание зданий, управление отходами, транспорт), а также предоставить соответствующие инвестиционные планы. В рамках европейской программы городским властям будут предложены консультации ведущих европейских экспертов, а также создана платформа для обмена опытом и запуска совместных проектов.

Eurostat: европейцы перестают рожать

Что случилось? В Европе продолжается спад рождаемости. Согласно опубликованным данным Eurostat, в 2020 году в Евросоюзе родилось 4,07 миллиона детей, что на 600 тысяч меньше, чем в 2008-м. Общий коэффициент фертильности в ЕС составляет 1,5 живых детей на одну женщину. В Латвии в 2020 году родилось 17,5 тысяч детей, что на 1200 меньше, чем годом ранее, и на четыре тысячи меньше, чем в 2016-м.

Почему это важно? По подсчетам известного латвийского демографа Илмара Межса, чтобы остановить депопуляцию Латвии, каждая женщина фертильного возраста должна произвести на свет минимум троих детей. В 2020 году реальный коэффициент фертильности в Латвии был в два раза меньше — 1,55, хотя еще в 2016-м он составлял 1,74. Согласно прогнозу Eurostat, к 2050 году число жителей Латвии сократится минимум на четверть — до 1,4 млн. человек.