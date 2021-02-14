Американский президент Джозеф Байден напомнил согражданам о хрупкости демократии, отреагировав на слушания в Сенате Конгресса США, в ходе которых законодатели не стали объявлять импичмент бывшему главе государства Дональду Трампу и оправдали его. Заявление Байдена распространил в субботу, 13 февраля, Белый дом.

В поддержку импичмента высказались лишь 57 сенаторов, включая семь однопартийцев Трампа, против - 43. Чтобы импичмент считался вынесенным, в его поддержку в 100-местном Сенате должны были выступить минимум 50 демократов и независимых законодателей, а также 17 республиканцев. Решение в Сенате последовало за двухпартийным голосованием в Палате представителей, которая одобрила процедуру судебного обвинения.

Байден: суть обвинения не оспаривается

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступал против обвинительного приговора, как лидер (республиканского. - Ред.) меньшинства в Сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп был виновен в "позорном неисполнении обязанностей" и "по сути морально ответственен за провоцирование" насилия, развязанного в ходе штурма Капитолия, подчеркнул Байден.

Он напомнил обо всех, кто погиб, и тех, чье благополучие оказалось под угрозой 6 января. В этот день в ходе атаки на Конгресс США лишились жизни шесть человек. "Эта печальная глава нашей истории напомнила нам о том, что демократия - хрупка. Ее всегда необходимо защищать. Мы должны всегда проявлять бдительность", - отметил Байден, добавив, что "насилию и экстремизму нет места в Америке", и призвав сограждан к единению.

Палата представителей одобрила процедуру импичмента

Резолюция об импичменте Трампу была одобрена Палатой представителей 13 января. Вечером 25 января она была передана в Сенат.

Трамп - первый в истории президент США, в отношении которого дважды решался вопрос об импичменте. В этот раз его обвиняли в подстрекательстве к мятежу. До этого, 6 января, сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов.

Оправдание Трампа по сути означает, что он не потерял возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США на выборах 5 ноября 2024 года.