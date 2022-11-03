Несмотря на разногласия, Латвия продлила чрезвычайную ситуацию у границы с Беларусью

Принимая во внимание возросшее давление нелегальной иммиграции, правительство в августе прошлого года объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе, а затем несколько раз ее продлевало, последний раз — до 10 ноября.

Как указали в Минюсте, год — достаточный срок для внесения изменений в нормативную базу в случае необходимости, если при существующей нормативной базе не удается эффективно обеспечить неприкосновенность государственной границы и пресечение незаконной миграции.

"Еще раз подчеркиваем, что цель введения чрезвычайной ситуации — дать возможность Кабинету министров оперативно реагировать на угрозы национальной безопасности, если предотвратить угрозу существующими средствами не представляется возможным. В то же время объявление чрезвычайной ситуации не освобождает соответствующие учреждения от упорядочения и пересмотра своих функций", — заявили в Минюсте.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что доводы Минюста понятны, поэтому следующему министру внутренних дел нужно поручить изменить нормативные акты таким образом, чтобы можно было отказаться от режима чрезвычайной ситуации.

В МВД сообщили, что с 10 августа 2021 года в общей сложности предотвращено незаконное пересечение государственной границы 7562 лицами.