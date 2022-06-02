Несколько человек убиты при стрельбе в больнице в Оклахоме

В американском городе Талса в штате Оклахома в среду, 1 июня, неизвестный устроил стрельбу на территории кампуса больницы Святого Франциска. В результате, по сообщениям полиции, погибли как минимум четыре человека. В их числе - сам нападавший, который, судя по всему, сам нанес себе ранение.

Точное число раненых на момент публикации названо не было. Сообщалось лишь, что их менее десяти и что некоторые из них могли пострадать не от стрельбы, а пытаясь спастись.

Как рассказал на пресс-конференции замглавы департамента полиции города Талса Эрик Далглиш, сообщение о стрельбе на территории больницы поступило около пяти часов вечера. Местом трагедии стал третий этаж медицинского корпуса, где располагается центр амбулаторной хирургии и центр здоровья груди. Полиция предполагает, что нападавший выбрал его не случайно.

Злоумышленник был вооружен пистолетом и длинноствольным ружьем и, вероятно, воспользовался и тем, и другим оружием. В настоящее время продолжается опрос свидетелей, полиция "близка к тому, чтобы установить личность подозреваемого".

Стрельба в начальной школе в Техасе

Около двух недель назад, 24 мая, в результате стрельбы в начальной школе Robb Elementary School города Ювалд в Техасе погибли 19 детей и две учительницы. Еще 13 детей получили ранения разной степени тяжести.

Нападавшего, 18-летнего местного жителя Сальвадора Рамоса, застрелили полицейские.