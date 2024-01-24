Непроверенный способ: в Алабаме намерены впервые казнить путем удушения азотом

Однако им так и не удалось попасть иглой в вену, и после неоднократных попыток, которые, по словам адвокатов Смита, оставили на его теле многочисленные порезы, казнь была остановлена, поскольку наступила полночь и срок действия ордера на приведение смертного приговора в исполнение истек.

Они уложили осужденного на каталку в так называемой камере смерти в тюрьме имени Уильяма Холмана в штате Алабама, застегнули на его теле ремни и попытались ввести ему смертельную смесь химических препаратов.

Кеннет Юджин Смит — один из немногих людей в Соединенных Штатах, которого государство собирается казнить уже во второй раз. Первая попытка, несмотря на то, что в распоряжении исполнителей смертного приговора было несколько часов, закончилась неудачей.

Все последние дни, оставшиеся перед казнью, он не может думать ни о чем другом, кроме как о предстоящей смерти. Его страшит не столько сама казнь, сколько то, что никто не может с уверенностью сказать, будет ли его смерть легкой или мучительной, потеряет ли он сознание сразу или ему предстоят долгие минуты страданий.

На прошлой неделе представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что этот непроверенный способ казни можно приравнять к пыткам, что нарушает обязательства США по соблюдению норм международного права.

На сей раз власти штата санкционировали удушение осужденного. Исполнители казни наденут на него воздухонепроницаемую маску, куда подадут чистый азот. Азот является физиологически инертным газом (кроме него, таковыми считаются аргон, гелий и метан), который не оказывает абсолютно никакого влияния на организм, а просто "разбавляет" кислород, постепенно замещая его во всех клетках.

Как правило, тюремным властям дается на это около 60 дней , но если они в этот срок не укладываются, то даже если казнь уже началась, ее приходится прервать, а все еще живого осужденного надлежит вернуть в камеру смертников, где он и ждет следующей попытки.

Смит был приговорен к смерти в 1989 году за убийство Элизабет Сеннет, которое он совершил вместе с Джоном Паркером. Муж Элизабет нанял обоих киллеров, заплатив каждому из них по 1000 долларов США, поскольку погряз в долгах и рассчитывал получить страховку после смерти жены.

Окончательное решение по апелляции еще не принято, однако федеральный суд уже отклонил просьбу адвокатов Смита наложить запрет на смертную казнь через удушение азотом. Приговор должен быть приведен в исполнение в четверг 25 января.

В 2020 году эта же Ассоциация ветеринаров в рекомендациях по поводу эвтаназии отметила, что азотную гипоксию применять вообще не следует, потому что она "вызывает страдания" у крупных млекопитающих.

"Американская ветеринарно-медицинская ассоциация рекомендует вводить животным перед таким способом эвтаназии болеутоляющие и успокоительные средства, в то время как в протоколах штата Алабама ничего не говорится о седативных средствах перед казнью для людей. В протоколе также говорится о том, что этот газ без цвета и запаха можно вводить на протяжении 15 минут, если смерть не наступит раньше", — отметила она, добавив, что в таком случае Смита ждут ничем не оправданные страдания.

Со своей стороны власти утверждают, что казнь газообразным азотом быстро приведет к потере сознания, хотя они так и не объяснили, откуда берется подобная уверенность. "Алабама приняла самый безболезненный и гуманный способ казни изо всех, известных человечеству", — категорически заявил верховный солиситор (в порядке старшинства вторая должность в иерархии судебных властей) штата Эдмунд Лакур.

"Меня все время тошнит, — написал он. — Я регулярно впадаю в панику… И это — лишь малая часть того, с чем я каждый день сталкиваюсь. По сути можно сказать, что меня непрерывно пытают». Он призвал власти Алабамы "остановить [казнь], пока еще не поздно".

Кроме того, на прошлой неделе корреспондент Би-би-си связался с ним по телефону, но Смит попросил прервать интервью, поскольку почувствовал себя очень плохо.

Би-би-си удалось поговорить со Смитом, хотя и не напрямую, потому что в Алабаме личные встречи журналистов с приговоренными к смерти запрещены. Он ответил на вопросы, которые были переданы ему через посредника.

Сам Сеннет застрелился после того, как полиции стала известна его роль в совершенном преступлении, Паркер был казнен в 2010 году, и вот теперь (уже во второй раз) пришла очередь Смита.

Он также добавил, что никто не будет останавливать казнь, если у Смита по время казни начнется рвота прямо в маску. Если его это так сильно беспокоит, сказал Лакур, то он может перенести свою традиционную последнюю трапезу "на более ранний срок или на день накануне запланированной казни".

Смертную казнь через азотную гипоксию одобрили три американских штата: Алабама, Оклахома и Миссисипи, но до сегодняшнего дня ни в одном из них еще не пробовали ее применить.

При этом медицинские эксперты говорят, что этот способ судебного умерщвления чреват серьезными последствиями как для Смита (сильные судороги и возможное выживание в вегетативном состоянии), так и для тех, кто будет находиться вместе с ним в "камере смерти". Если по какой-то причине маска не будет полностью герметичной, то утечка азота может привести не только к смерти приговоренного, но и тех, кто будет по долгу службы находится с ним рядом, включая его духовного наставника.