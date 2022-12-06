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Представители телеканала "Дождь" приехали на рассмотрение дела об административном правонарушении без переводчика и просили провести заседание на русском языке, в связи с чем сеанс не состоялся. Об этом в интервью программе Spried ar Delfi рассказал председатель совета Иварс Аболиньш. Представители канала отрицают обвинения.
Tichonas Dziadko
Tichonas Dziadko
© Reuters / Scanpix

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил "Новой газете Европа", что представители телеканала "никогда не предлагали вести официальные обсуждения на негосударственном языке Латвии".

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"Совет, посвященный лишению "Дождя" лицензии на вещание, проходил без участия представителей телеканала, нас на него не пригласили. До этого момента мы много раз обсуждали различные вопросы с советом, в качестве рабочего языка по соглашению сторон использовался русский, переводчик не требовался. На очередной встрече, прошедшей в октябре, было предложено перейти на латышский язык, и в этот момент мы не успели пригласить переводчика", — рассказал Дзядко.

Ранее сообщалось, что сегодня Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь".

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