Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил "Новой газете Европа", что представители телеканала "никогда не предлагали вести официальные обсуждения на негосударственном языке Латвии".

"Совет, посвященный лишению "Дождя" лицензии на вещание, проходил без участия представителей телеканала, нас на него не пригласили. До этого момента мы много раз обсуждали различные вопросы с советом, в качестве рабочего языка по соглашению сторон использовался русский, переводчик не требовался. На очередной встрече, прошедшей в октябре, было предложено перейти на латышский язык, и в этот момент мы не успели пригласить переводчика", — рассказал Дзядко.

Ранее сообщалось, что сегодня Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь".