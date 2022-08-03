Нэнси Пелоси покинула Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в среду, 3 августа, покинула Тайвань после однодневного визита. Самолет Пелоси вылетел из тайваньского аэропорта Суншань в 18.00 по местному времени (13.00 мск) и направился в Южную Корею. В общей сложности визит американки продлился 19 часов.

На остров политик прилетела накануне вечером в рамках своего турне по странам Азии. Во время визита она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посетила местный парламент. Пелоси стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань.

Своим визитом Пелоси рассчитывала "дать понять, что США не откажутся от своих обязательств перед Тайванем", сказала она во время встречи с Инвэнь. "Прямо сейчас в мире идет борьба между автократией и демократией", - заявила Пелоси на пресс-конференции, добавив, что одна из целей поездки - "показать миру успех народа Тайваня, мужество изменить свою страну, стать более демократичной".

Визит Пелоси вызвал резкую критику Пекина

Власти Китая, считающие Тайвань своей территорией, выступили с резкой критикой еще до посещения Пелоси острова. Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег Соединенные Штаты от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.

В знак протеста МИД КНР вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса. Кроме того, Китай частично приостановил торговлю с островом и объявил о проведении военных учений в Тайваньском проливе. США официально не признают независимость Тайваня, но выступают против угроз Китая силой присоединить остров.

В Белом доме ожидают, что конфликт с Китаем после отлета Пелоси не сойдет на нет. "Китай готов предпринять дальнейшие шаги, и мы ожидаем, что они продолжат реагировать в долгосрочной перспективе", - заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Белый дом был против поездки Пелоси

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед визитом Пелоси подчеркнул, что Конгресс - это независимая от Белого дома, равноправная ветвь власти, поэтому решение о поездке - "полностью за спикером".

В Белом доме выступали против поездки из-за опасений, что она обострит отношения с Китаем, сообщали американские СМИ со ссылкой на источники. "Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - ответил Байден на вопрос журналистов о поездке Пелоси. Этот визит не свидетельствует об изменениях политики Вашингтона по отношению к статусу Тайваня, подчеркнул Джон Кирби.

"Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайване, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов", - заявила Пелоси.