Пелоси обратила внимание, что Трамп до сих пор "ничего не сказал по этому поводу". Она предположила, что у России есть на него компромат.

"Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это. Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такой… служанка Путина", — сказала Пелоси.

В декабре Трамп говорил о том, что к атакам может быть причастен Китай, при этом спецслужбы США обвиняли в них Россию. Трамп не комментировал возможное участие Москвы.

Агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник писало, что Белый дом планировал 18 декабря опубликовать заявление в котором Россию называли "главным действующим лицом" массовой кибератаки, но в последний момент получили указание не делать этого.

СМИ рассказали о масштабной кибератаке 14 декабря. Ее выявили только в конце 2020 года, при этом она могла начаться еще в октябре 2019-го. Предполагается, что хакерам удалось получить доступ к данным более 250 федеральных агентств, предприятий и частных компаний. The Washington Post писала, что за этим могла стоять группировка APT29 (Cozy Bear), которую связывают с российскими спецслужбами. Кремль отрицал свою причастность к атаке.