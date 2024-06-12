Немецкий Uniper расторгает контракты на поставку газа из РФ

Более 13 млрд евро компенсации

В решении стокгольмского арбитража от 7 июня также говорится, что немецкому концерну присуждается более 13 млрд евро компенсации за объемы газа, которые „Газпром экспорт“ не поставил с середины 2022 года. В Uniper отметили, что все выплаты, определенные судом, будут поступать федеральному правительству Германии, однако усомнились, что „стоит ожидать значительных сумм“.

Uniper потерял миллиарды из-за ограничения поставок газа из РФ