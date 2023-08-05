Немецкий военный эксперт видит шансы на успех Украины

Военный эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) видит шансы на успех украинского контрнаступления, которое, по его оценке, продвигается медленно, но уверенно. "Если украинцы преодолеют первую линию российской обороны, наступление будет успешным", - заявил Мёллинг в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 5 августа.

С его точки зрения, будет достаточно, если вооруженные силы Украины продвинутся к линиям снабжения на железной дороге и трассе в направлении Мелитополя. В таком случае вся территория до Азовского моря окается в зоне досягаемости артиллерии и реактивных систем залпового огня ВСУ.

При этом, полагает немецкий эксперт, крупного прорыва российской обороны и большого сражения может и не понадобиться - достаточно добиться, чтобы войска РФ больше не могли удерживать позиции на юге. "Тогда им придется отступить", - говорит Кристиан Мёллинг.