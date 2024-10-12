Немецкий спецназ отправят охранять инфраструктуру на Балтике

По информации Der Spiegel, операция, направленная против газопровода „Северный поток“, начала задумываться еще за несколько лет до полномасштабной войны РФ против Украины. По данным журнала, на первом этапе группа, подотчетная тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, искала водолазов, способных работать на глубине до 100 м и готовых пойти на серьезный риск для здоровья. Планированием операции против „Северного потока - 1“ и достроенного к тому моменту „Северного потока - 2“, предположительно, занимался бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, он же руководил ее проведением.