Немецкий Rheinmetall вскоре начнет ремонт танков в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие дни приступит к обслуживанию танков на территории Украины. "Мы начнем работу уже в этом месяце", - сообщил председатель правления концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в субботу, 19 августа.

По словам Паппергера, сейчас в Германии обучаются 12 специалистов из Украины, еще 12 приедут позже. В рамках оказания военной помощи Украине, обороняющейся от российской агрессии, ФРГ в числе прочего поставляет Киеву танки Leopard. Поскольку износ техники в ходе боевых действий высок, важно регулярно производить ее техническое обслуживание.

Производство танков в Украине