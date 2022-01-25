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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) призвал правительство ФРГ установить для Москвы четкие границы в ее конфликте с Украиной. "Для предотвращения войны срочно необходима двойная стратегия в отношении России: диалог и убедительное устрашение", — написал Ишингер в гостевом комментарии для немецкой газеты Bild, опубликованном во вторник, 25 января.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Sipa / Scanpix

По его словам, Украина и Европа находятся в драматичной ситуации, поскольку над ними нависла "реальная угроза войны". В этой ситуации "задачей Германии и федерального канцлера является добиться четкой европейской позиции", но не идти "особым путем", подчеркнул Ишингер.

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Между тем будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью DW призвал международное сообщество к более четкой реакции на угрозу российского вторжения в Украину. "Сегодня крайне важно, чтобы мы как международное сообщество отреагировали очень сильно и очень четко, чтобы мы послали верный сигнал", — указал преемник Ишингера.

Посол Украины вновь призвал Берлин к поставкам оружия

В свою очередь посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил правительство ФРГ в "неубедительной" позиции в отношении поставок Киеву вооружения. "Украинское правительство не прекратит нажимать на "светофорную" коалицию (правящую в Германии. — Ред.) и оппозицию, призывая наконец покончить с несправедливым и неубедительным отказом Германии и незамедлительно обеспечить нас оборонительным оружием", — заявил он в интервью, опубликованном изданиями медиагруппы Funke 25 января.

Накануне два комитета Верховной рады Украины призвали бундестаг пересмотреть политику Германии в отношении Украины из-за угрозы со стороны РФ. "Невозможно достичь мира, успокаивая агрессора. Еще не поздно изменить подход. Надеемся на вашу солидарность и поддержку", — заявили они.

Россия стянула около 100 тысяч военнослужащих к границе с Украиной. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в свой состав. НАТО заявляет, что это требование для нее неприемлемо. Переговоры между Россией и Западом пока не привели к прорыву в деле урегулирования кризиса.

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Deutsche Welle
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