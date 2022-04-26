Немецкий концерн готов поставить Украине десятки танков Leopard

По его информации, ходатайство о разрешении на эти поставки было подано в конце прошлой недели в министерство экономики ФРГ. Федеральное правительство получило еще один запрос от Rheinmetall на разрешение предоставить Украине 100 боевых машин пехоты типа Marder для защиты от российской агрессии. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил 25 апреля, что решение будет принято незамедлительно.

Гаубицы для Украины

Кроме того, по данным Die Welt, оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) готова поставить Украине 100 самоходных гаубиц 2000, способных поражать цели на расстоянии до 40 километров. Нидерланды готовы передать Украине эти тяжелые артиллерийские орудия, а правительство Германии пока пообещало только помощь в обучении и боеприпасы для них.

Танки Leopard относятся к модели 1A5, которая производилась с начала 1960-х годов и использовалась бундесвером до 2003 года. Компания Rheinmetall могла бы доставить первые экземпляры в Украину в течение нескольких недель. Стоимость этого военного заказа оценивается в 115 миллионов евро.

Прямая поставка танков из Германии в Украину вызывает споры в правительственной коалиции ФРГ.