aA
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не откажется от импорта энергоносителей из России. "Это осознанное, обоснованное и понятное решение, мы во всяком случае с нашей стороны не остановим того импорта, который в настоящее время имеется в Европе в сфере энергетики", — сказал он после саммита стран ЕС в Версале в пятницу, 11 марта.
okietijos kancleris Olafas Scholzas
okietijos kancleris Olafas Scholzas
© Scanpix

По словам Шольца, главы государств и правительств стран ЕС абсолютно едины во мнении по данному вопросу. "Европа гораздо сильнее зависит от импорта энергоносителей, чем, к примеру, США и Канада, которым поэтому проще справиться с ситуацией. Они знают, что то, что делают они, мы в Европе не можем предпринять в той же мере", — пояснил канцлер ФРГ.

Зависимость от российских энергоносителей

Статьи по теме:
ЕС подготовил четвертый пакет санкций против России
Россия грозит отключить газ Европе. Германия против нефтяного эмбарго


По данным министерства экономики ФРГ, доля российского импорта в газовых поставках Германии составляет около 55 процентов, в поставках угля — около 50 и в поставках нефти — около 35 процентов.

В то же время, как сообщил Шольц, страны ЕС намерены усиливать санкции в других областях, которые будут иметь незамедлительные последствия для экономического развития России.

Энергетическая независимость к 2027 году


Евросоюз на фоне острой конфронтации в отношениях с Москвой намерен в течение пяти лет избавиться от зависимости от России в сфере поставок энергоносителей. "До конца мая мы представим предложение с целью избавиться от нашей зависимости от российского газа, нефти и угля к 2027 году", — сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Версале.

По словам фон дер Ляйен, регулятор наметит пути улучшения дизайна рынка электроэнергии с целью способствовать обновлению в сфере энергетики. В то же время на отметила, что потребители и предприятия нуждаются в поддержке уже сейчас, поэтому Еврокомиссия готовит директивы для того, чтобы в порядке исключения ввести регулирование цен и обеспечить господдержку предприятий.

К концу марта Еврокомиссия представит дополнительные меры с целью ограничения "цепных реакций" между высокими ценами на газ и электроэнергию, которые могут предусматривать и временное ограничение роста цен, сказала фон дер Ляйен. "Мы должны быть подготовлены к следующей зиме. Поэтому мы создадим экспертную группу, которая разработает план, ежегодно обеспечивающий загрузку газовых хранилищ к октябрю до уровня 90 процентов", — указала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Seksologas – apie kokybiško sekso naudas ir 2 esminius vyro instinktus

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Gelminė Glemžaitė

Delfi Plius The Economist

Blėstanti iliuzija dėl Putino: Trumpo partija ima atsikvošėti

Delfi Plius Paulius Jurkevičius

Kiek Italijos atkando Rusijos oligarchai? Pilių ir vilų geografija

Delfi Plius Minčių labirintas

XVIII a. Vilniuje gyveno garsus gamtininkas: susidomėjęs dėstė universitete, bet įžvelgė ir feodalizmo apraiškų

Delfi Plius Žinių radijas

Ko vertas Putino atominis šantažas?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Rusijos propagandos „apnuodyta“ Italija pagaliau atsimerkė: meilę Putinui ir rusiškai kultūrai pakeitė pasidygėjimas

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kariauja ukrainiečiai ir jų priešai: kokie kare naudojami tankai, pėstininkų kovos mašinos ir užtvaros

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Šablono vardu pakrikštytas Mordašovas: turtingiausio Rusijos oligarcho imperijos istorija

Delfi Plius Viktorija Armonienė, Kitokie Žmonės

Putino „taikinys nr.1“: dar prieš karą Zelenskio gyvenimo istorija jau buvo verta knygos

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Ginekologė: kai kas įsivaizduoja, kad pasimylėti reiškia įkišti varpą į makštį, tačiau taip nėra

Статьи по теме:

Газ для Литвы: с поставками все в порядке, но одно обстоятельство вызывает беспокойства (28)

После начала войны в Украине Литва может не...

TOP новостей

Sprogimai Dnipre Karas Ukrainoje, Lucke nugriaudėjo galingi sprogimai GeneralStaff.ua nuotr.

Война в Украине. Россия обстреливает украинские города, Запад вводит новые санкции

Третью неделею на территории Украины продолжаются...

Такого роста цен в Литве не было давно: больше всего пострадает одна часть жителей (10)

Все парламентские партии и президент Литвы...

Seimo nariai išvyko į kariaujančią Ukrainą Seimo nariai išvyko į kariaujančią Ukrainą Seimo nariai išvyko į kariaujančią Ukrainą

Некоторые депутаты литовского парламента встретили 11 марта в Украине

Несколько депутатов литовского парламента 11 марта...

"Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины": премьер Литвы поздравила с Днем независимости и по-русски (91)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните записала поздравление...

В шествии народников в Вильнюсе участвовали около 200 человек

11 марта в Литве отпраздновали День восстановления...