Немецкие власти отвергли возражения экологов против "Северного потока-2"

В Германии две экологические организации потерпели неудачу в попытке заблокировать дальнейшее строительство спорного газопровода из России в ФРГ "Северный поток-2". Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в четверг, 1 апреля, отклонило возражения Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) "после тщательного их изучения". В результате разрешение BSH на дальнейшую прокладку газопровода остается в силе.

Конкретно NABU и DUH опротестовали выданное в январе BSH разрешение на дальнейшую прокладку газопровода с помощью стоящего на якоре судна-трубоукладчика в период с конца сентября до конца мая. Это разрешение касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километров в экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

Экологи опасаются, что трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе. BHS, однако, отклонил эти возражения "после новой всеобъемлющей проверки", заключив, что значительных негативных последствий для морской экосистемы и заповедной для птиц зоны в Померанской бухте можно не опасаться.

Природоохранная организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) уже заявила, что подаст апелляцию на решение немецкого регулятора. Этот шаг вновь затормозит выдачу разрешения на строительство газопровода до принятия судом решения по данному вопросу, отмечает агентство AFP.

Газопровод уже почти построили

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода".

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект.