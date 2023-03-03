Исследователи из Мюнхенского технического университета, работавшие в составе международной группы ученых, подтвердили, что внутри знаменитой пирамиды Хеопса имеется тайная камера. С помощью ультразвука, радара и эндоскопа удалось доказать, что полость крупного размера, о наличии которой подозревали уже с 2016 года, действительно существует, сообщают ученые на сайте Мюнхенского технического университета.

Данная находка считается особенной, потому что эту пирамиду как одно из семи чудес света очень подробно изучали на протяжении долгих лет. Однако она до сих пор хранит в себе множество тайн, одну из которых исследователи раскрыли. Теперь ясно: полость есть, и она расположена над первоначальным входом в пирамиду, который закрыт для публики.

Работа группы ученых ScanPyramids

В 2016 году на основании нескольких замеров, сделанных японскими и французскими специалистами, появились предположения о наличии камеры. Исследователи из Мюнхена присоединились к проекту ScanPyramids в 2019 году. И теперь находку удалось визуализировать.

"Пирамиды являются объектом Всемирного наследия. Поэтому мы должны быть особенно осторожными во время осмотра - чтобы не произошло никаких повреждений", - поясняет профессор Кристиан Гроссе. По его словам, ученым приходится работать только с измерительными приборами, которые не нанесут вреда поверхностям, в некоторых случаях - бесконтактно.

Исследователи обнаружили щель, в которую получилось вставить полый стержень. Это позволило проникнуть в полость и зафиксировать ее объем с помощью объектива. Тайная камера оказалась крупнее, чем предполагали ученые. Внутри нее не было обнаружено свидетельств человеческой деятельности. Группа ученых предполагает, что никто не видел эту комнату уже около 4500 лет. Дальнейшие исследования покажут, для чего именно использовалась эта камера.