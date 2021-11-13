Немецкие ученые призвали изменить политику по борьбе с ковидом

"Вместо пассивно-выжидательного перекладывания ответственности на каждого отдельного человека, политики должны, наконец, в полной мере осознать собственную ответственность. Каждый день промедления стоит человеческих жизней", — написали ученые в совместном обращении, обнародованном в субботу, 13 ноября, в газете Kölner Stadt-Anzeiger и изданиях Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Мы испытываем глубокое разочарование по поводу угрозы для единства общества и систематически пренебрежительного отношения к благополучию людей, зависящих от защиты со стороны государства", — указывается в трехстраничном документе, подписанном, в числе прочих, кельнским терапевтом Михаэлем Халлеком (Michael Hallek) и вирусологом из Брауншвейга Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann).

Исследователи призвали создать общенациональный кризисный штаб с участием экспертов в области вирусологии, медицины и общественного здравоохранения, а также практиков с опытом работы в клиниках.

Рост заражаемости в Германии



В Германии за минувшие сутки вновь обновился максимум по заражаемости коронавирусом. Этот показатель достиг 277,4 случая на 100 тыс. населения (накануне — 263,7). На утро 13 ноября Институт имени Роберта Коха (RKI) также зарегистрировал 45 081 новое заражение.

11 ноября в Германии был зафиксирован абсолютный максимум по суточному количеству заражений за все время пандемии в Германии — 50 196 новых случаев.

Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 228. В целом за все время пандемии в ФРГ коронавирусом заразился уже 4 987 971 человек, 97 617 из них умерли.