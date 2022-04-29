Немецкие танки "Леопард" и зенитки "Гепард": не молоды, но еще опасны

Германия дала согласие на то, что Нидерланды предоставят Киеву гаубицы немецкого производства PzH2000, а на этой неделе пообещала обучать солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем было заявлено в рамках встречи министров обороны 40 стран в Рамштайне.

На очереди для одобрения - танки "Леопард 1" и боевые машины пехоты "Мардер". Немецкий оборонный концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на поставку в Украину 88 танков "Леопард" и 100 БМП. Ранее газета Die Welt сообщала, что другой производитель вооружений, Krauss-Maffei Wegmann (KMW), запросил разрешение на поставку 100 самоходок PzH 2000. Кроме упомянутых гаубиц, которые считаются современными и стоят на вооружении многих стран НАТО, остальная техника давно списана. На что она еще может сгодиться?

"Гепарды" - "это высокоточное оружие, хайтек"

Зенитные самоходные установки "Гепард" (в англоязычном мире - Cheetah) уже более 10 лет не стоят на вооружении бундесвера, но до сих пор имеют много поклонников среди действующих и бывших немецких офицеров. "Утверждение, что это устаревшее вооружение, - неверное. Я лично сожалел, что они были сняты с вооружения бундесвера 10 лет назад", - сказал в разговоре с DW военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter). Он полковник бундесвера в отставке и сам командовал батальоном моторизованной пехоты (панцергренадеры). "Гепард" - это бронированная машина, главная задача которой защищать войска от нападений с воздуха - штурмовики, вертолеты, беспилотники. И это высокоточное оружие, хайтек", - добавляет Рихтер.

"Гепарды" сняли с вооружения бундесвера, прежде всего для экономии денег, напоминают военные специалисты. "Тогда было решено, что в них нет необходимости. Но потом мы обнаружили, что у нашей армии возникла дыра в обороне, - добавил Рихтер. - "Гепарды" легко передвигаются и хорошо защищают войска, в этом их сила".

Что умеет эта машина весом до 47 тонн: стрелять двумя пушками 35 мм со скоростью более 1000 выстрелов в минуту (так что невозможно различить отдельные выстрелы) по целям до 3,5 км в высоту, и до 6 км, если речь идет о наземных целях. На некоторые модификации подвешивают "Стингеры". У "Гепарда" - два радара обзором до 15 км. "В правильных руках он способен за считанные минуты полностью уничтожить целый конвой. Это адская машина в бою против наземных целей. Но и боевые вертолеты и "сушки" будут его бояться", - написал бывший офицер бундесвера в сети Twitter под псевдонимом Gepardkommandant, который говорит, что имеет многолетний опыт работы с этой техникой.

На вооружение ВСУ "Гепарды" станут нескоро?

Но, возможно, наибольшую роль на поле боя могут сыграть современные гаубицы, среди которых самоходная гаубица PzH2000 считается одной из лучших. "Любая артиллерия является основой огневого поражения противника. Преимущество выражается либо в разнице калибров, либо в дальности стрельбы самой артиллерии", - говорит Олег Жданов. По его словам, в ВСУ основная "самоходка" это 2С3 "Акация". "Но у нее дальность стрельбы - 17 км, тогда как у PzH 2000 дальность стрельбы начинается с 24 километров, в зависимости от боеприпасов (по данным бундесвера, до 40 км, а с специальными боеприпасами, до 70 км. - Ред.)".

Технические показатели гаубицы PzH2000 не сравнимы с "Акацией": машина способна, например, выпускать до пяти снарядов по различным баллистическим траекториям - так, что все они попадут в одну цель. А пока они достигнут цели, гаубица с мотором в 1000 лошадиных сил успеет поменять боевую позицию. "То, что я говорю, касается в полной мере и РФ: у нас нет ни одного образца артиллерийского вооружения, которое бы имело возможность стрельбы беглым огнем. А PzH 2000 может совершить первые три выстрела за 10 секунд. А дальше в автоматическом режиме - 6-7 выстрелов в минуту", - поясняет возможности PzH 2000 Олег Жданов. Уникальной особенностью этих машин считается также способность целиться по движущимся целям.

Именно гаубицы Жданов считает game changer, то есть фактором, меняющим характер военного противостояния, "потому что они составляют основу огневого поражения противника". Это особенно справедливо для юга Украины с большими равнинными территориями, контроль над которым может установить артиллерия. С гаубицей PzH2000, впрочем, тоже встанет вопрос с обучением: военнослужащие бундесвера проходят пятимесячный курс эксплуатации, но это - в обычных условиях.

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"Леопарды" все же лучше, чем наши танки"

В отличие от PzH 2000 или "Гепардов", 88 танков "Леопард 1", которые тоже ждут разрешения на отправку, трудно отнести к современной технике: их начали производить с 1965 года. Производители из концерна Rheinmetall намерены развеять сомнения в боеспособности старых машин, и утверждают, что все танки пройдут технический осмотр перед отправкой. Ранее шеф концерна Rheinmetall закладывал на всю операцию по техосмотру шесть недель. В отличие от производителя, уверенного в том, он способен выполнить предложенный им самим заказ, эксперты в Германии сомневаются в том, насколько списанная почти двадцать лет назад техника еще способна дать преимущество на поле боя.

"Половину танков, наверное, придется держать на складе запчастей", - высказался, например, Франк Зауэр из университета бундесвера в Мюнхене. Как и с "Гепардом" проблема боеприпасов может быть очень актуальной: после снятия с вооружения танков боеприпасы было проще расстрелять, чем хранить, так что запасов у бундесвера скорее всего не осталось, полагает Зауэр.

Олег Жданов говорит, что многое зависит от модификации танка. "Начиная с 1А5 (танки именно этой модификации должны быть поставлены Украине. - Ред.), они вполне нас устроят, потому что у нас танки еще старше, во-первых. Во-вторых, у нас танки старые советские. Уровень развития электроники и управления огнем на порядок отличается в пользу западных образцов. Даже "Леопард 1" будет шагом вперед в плане модернизации, они все же лучше, чем наши танки", - уверен Жданов.

Война - конкурс не красоты, а тактики

Скорострельность "Гепардов" требует значительных объемов боеприпасов, и это остается слабым местом всей истории с его поставкой. У самой Германии осталось всего 23 тысячи снарядов - 50 машин расстреляли бы их за 20 минут непрерывного боя. После того как в поставках амуниции отказала Швейцария, продать свои арсеналы, по данным прессы, согласились власти Бразилии.

Первые пять ЗСУ "Гепард" должны быть отправлены немедленно, в течение мая - 30, а остаток - до 25 июня, как узнала газета Bild из источников в отрасли. Но Вольфганг Рихтер куда более осторожен в прогнозах того, когда машины поступят на вооружение ВСУ - он считает, что не раньше, чем через 4 месяца. "Еще надо проверить, в каком состоянии машины находятся", - говорит он, наладить всю логистическую цепочку с амуницией и запчастями, а также дать достаточно времени на обучение. В наступлении российской армии, которое происходит сейчас, "Гепарды" уже не сыграют роли, но, "если рассматривать сценарий, что эта война не кончится быстро, то укрепление украинской армии имеет смысл".

"Они существенно улучшат наши огневые возможности и в целом боевой потенциал вооруженных сил", - согласен украинский военный эксперт Олег Жданов. "Отличие "Гепардов" (от стоящих на вооружении ВСУ и РФ "Тунгусок". - Ред.) состоит в том, что у них лучше РЛС (радиолокационные системы. - Ред.) и лучше быстродействие, а, соответственно, и точность ведения огня. Это существенно изменит характер реакций тактического ПВО, которое прикрывает непосредственно позиции наших солдат на передовой", - объясняет Жданов.

Обучение обращению с "Гепардами" должно происходить в Германии, но пока, насколько известно, не началось. Только начальный курс наводящего стрелка длится шесть недель, по опыту бундесвера. Мнения военных специалистов по этой технике расходятся, некоторые считают "Гепарды" очень удобными в обращении, другие предупреждают о необходимости длительного обучения, особенно для управления радарами. Олег Жданов сложностей с обучением военнослужащих ВСУ работе с "Гепардами" не ожидает. "Народ очень быстро учится, это для нас жизненно необходимо. На фронте очень большая проблема - прикрытие войск с воздуха", - сказал он в разговоре с DW.

БМП "Мардер" - рабочая лошадка, а вот гаубица PzH2000 - "game changer"

"Мардер" - тоже не новая техника. В самом бундесвере хотели бы, но никак не могут получить им замену. Что касается 100 машин для Украины, то Rheinmetall собирается достать их из запаса, провести техническую проверку и только тогда отправить в Украину. "Мардер" все равно, конечно, выигрывает по сравнению с БМП-1, который стоит на вооружении ВСУ", - говорит Жданов. Он считает такие машины базово необходимым элементом для ведения боевых действий. "Без брони пехота не может проводить активных боевых действий", - добавил он. Важная характеристика "Мардеров": в машине может разместиться до 12 человек, что позволяет быстро перемещать части пехоты даже несмотря на превосходство противника в воздухе.

Амуницию для "Леопардов", скорее всего, придется искать у союзников ФРГ по НАТО, говорит Вольфганг Рихтер, но он, как и Жданов, не столь пессимистичен, говоря о боеспособности старых образцов военной техники из Германии. "Да, все они произведены не вчера, но не забывайте: системы вооружений, которые мы считаем эффективными и современными, могут находиться на вооружении от 30 до 50 лет. Война - это не показ вооружений - у кого новее и современнее, это не конкурс красоты. Имеет значение только то, кто эффективнее сумеет лучше координировать возможности своих вооружений, доведя их эффективность до максимума. Это называется тактикой", - резюмировал эксперт берлинского фонда SWP.

В строй западная техника начнет вставать уже в конце мая, ожидает Жданов. "Думаю, во второй половине мая мы увидим на фронте уже все образцы, что нам передадут в ближайшие неделю-две", - говорит он.