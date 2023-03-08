Немецкие СМИ: следы от взрывов "Северного потока" ведут в Украину

По данным журналистов политической программы ARD "Kontraste", а также телерадиокомпании SWR и издания ZEIT, расследование позволило реконструировать, как и когда были подготовлены нападения. Указаний на заказчика взрывов эксперты пока не нашли.

Немецкие СМИ сообщают, что следователи смогли идентифицировать яхту, которая, вероятно, была использована для проведения операции. Её арендовали в польской фирме, которая принадлежит двум украинцам. Спецоперация на море была проведена командой из шести человек.

Согласно результатам расследования, группа состояла из пяти мужчин – капитана, двух водолазов и двух помощников водолазов, а также женщины-врача. Эта команда подвезла взрывчатку к газопроводу и закрепила ее там. Гражданство участников группы пока не установлено. Сообщается, что они использовали поддельные загранпаспорта, которые предъявляли, в том числе, для аренды яхты.

Также со ссылкой на выводы следствия сообщается, что группа вышла в море 6 сентября 2022 года из города Росток на севере Германии. Оснащение для спецоперации было заранее доставлено в порт на грузовике. Следователям удалось установить и дальнейшие остановки яхты: на следующий день она была в местечке Вик-на-Дарсе на полуострове в германской земле Мекленбург-Передняя Померания, а затем на датском острове Кристиансен к северо-востоку от острова Борнхольм. Яхта впоследствии была возвращена собственнику в неубранном состоянии. Следователи смогли найти на столе в каюте следы взрывчатого вещества.

По информации журналистов, одна из западных спецслужб уже осенью, сразу после взрывов, передала европейским партнерским спецслужбам сведения о том, что атаки на газопроводы были организованы украинской командой. После этого поступили другие доказательства спецслужб, указывающие на то, что ответственность за взрывы лежит на проукраинской группе. Журналисты опросили источники в нескольких странах.

В расследовании взрывов участвовали спецслужбы Германии, Дании, Швеции, Нидерландов и США. В Германии расследование проводили Федеральная прокуратура, Федеральное управление уголовной полиции и пограничная полиция. В кругах сотрудников спецслужб не исключают, что это могла быть и операция под "ложным флагом", следы который должны были специально вести на Украину как на инициатора взрывов. Следователи, впрочем, пока не нашли доказательств в пользу подобного сценария.

Издание The New York Times 7 марта также обнародовало материал об атаке на российские газопроводы по дну Балтийского моря. В публикации со ссылкой на американских официальных лиц и новые данные разведки говорится о возможной причастности к подрыву трубопроводов проукраинской группы, состоящей, по одному из предположений, из украинцев и россиян. Отмечалось, что речь идёт о противниках президента России Владимира Путина.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник написал в Твиттере, что "хоть ему и нравится собирать забавные теории заговора об украинском правительстве", но украинские власти не имеют никакого отношения к происшествию в Балтийском море, а также не располагают информацией о проукраинских диверсионных группах. "Что случилось с газопроводами "Северный поток"? Утонули, как говорят в самой России", – добавил Михаил Подоляк.

Немецкие журналисты пока не смогли получить разъяснения от правительства Украины. Генпрокурор ФРГ также отказался от официального заявления для прессы. Вечером во вторник правительство Германии обнародовало такое заявление: "Генеральный прокурор ФРГ с октября 2022 года проводит расследование по данному делу. Руководство следствием находится в его руках. Наряду с этим ведется расследование по делу о взрывах в Швеции и Дании, в обеих странах оно также находится в компетенции национальных органов. В последний раз Швеция, Дания и Германия проинформировали Совет Безопасности ООН несколько дней назад о том, что расследование продолжается и пока никаких результатов нет".