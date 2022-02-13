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По информации Welt am Sonntag, немецкие фирмы нарушают запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения. Так, в 2020 году они поставили РФ таких товаров на 366 млн евро.
Немецкие компании продолжают поставлять России товары двойного назначения
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Большие объемы так называемых товаров двойного назначения немецкие компании продолжали поставлять в Россию и после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Как пишет газета Welt am Sonntag в воскресенье, 13 февраля, со ссылкой на закрытый документ министерства экономики, Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) еще в 2020 году выдало 673 лицензии на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы и в военных целях, на сумму почти 366 млн евро.

По данным издания, несмотря на то что после российской аннексии Крыма в 2014 году ЕС значительно ужесточил критерии для экспорта в Россию товаров, использование которых может быть как гражданским, так и военным, РФ в 2020 году была на четвертом месте по объему закупок таких товаров из Германии - после Китая (1,6 млрд евро), США (1 млрд) и Бразилии (371 млн).

Таким образом, Россия оказалась более важной страной назначения товаров двойного назначения, чем, например, Франция (274 млн евро) и тем более Украина (17 млн). О каких именно поставлявшихся России товарах идет речь, практически ничего не известно, пишет Welt am Sonntag. Однако в последние годы уже велись споры о поставках из Германии обедненного урана, который, по мнению экспертов, Россия может использовать при производстве вооружения.

В ФРГ судят контрабандистов товаров двойного назначения

За последние годы в Германии было возбуждено уже несколько уголовных дел в связи с нарушением ограничений ЕС на экспорт товаров и технологий двойного назначения в Россию. Чтобы обойти его и ввести в заблуждение немецких таможенников, экспортеры указывали в сопроводительных документах в качестве покупателя сугубо гражданские фирмы. Речь шла, в частности, о поставках специальных металлообрабатывающих станков, пригодных для производства ракетной техники.

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада резко обострились. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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