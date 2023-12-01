Немецкие историки обеспокоены состоянием военных архивов Украины

Представители архивов Чернигова, Николаева и Херсона подтвердили сотрудникам "Архивов Арользена", что их зданиям в ходе войны был нанесен ущерб. В свою очередь представитель архивной администрации Бериславского района сообщил, что здание архива в Высокополье было заминировано. Архив в Херсоне был захвачен российскими войсками, что привело к мародерству и уничтожению документов и оборудования, отмечается в докладе. "В архивах, здания которых были повреждены или разрушены, документы остались без защиты, что привело к их дальнейшей порче из-за неблагоприятных погодных условий - таких, как дождь и снег", - констатируют немецкие эксперты.