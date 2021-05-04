aA
Немецкая неправительственная природоохранная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" (NABU) опротестовала в суде выдачу регулятором разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2", сообщается на сайте NABU.
Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока 2"
© Reuters / Scanpix

Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В NABU напомнили, что выступают против строительства газопровода с 2018 года и считают судебный иск "единственным способом ограничить ущерб Балтийскому морю".

Разрешение на прокладку в начале этого года выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Через несколько дней природоохранные организации опротестовали это решение, но 1 апреля требование экологов отменить разрешение было отклонено BSH. Разрешение действительно по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря, но было приостановлено на время рассмотрения жалобы экологов.

Статьи по теме:
К укладке "Северного потока - 2" приступило второе судно из РФ  (10)
Министр экономики Германии призвал не связывать "Северный поток - 2" и Навального  (6)

Теперь NABU попытается отменить выдачу этого разрешения в суде. В организации отметили, что на время рассмотрения иска действие разрешения также должно быть приостановлено.

По состоянию на 1 апреля строительство газопровода "Северный поток 2" было завершено на 95%. "Газпром" достраивает его своими силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Работа над "Северным потоком 2" возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Заработало наземное продолжение "Северного потока - 2". Откуда в нем газ? (5)

Судьба газопровода "Северный поток - 2" все еще под...

TOP новостей

Kauno automobilių turgus

В Литве действует новый порядок продажи авто, с какими проблемами сталкиваются жители (13)

Чтобы продать автомобиль в Литве – надо получить код...

Видео взрыва на Klaipėdos mediena: в течение секунды здание развалилось (26)

В понедельник произошел взрыв на клайпедском...

COVID-19 в Литве унес жизни еще двоих молодых людей (7)

Коварный COVID-19 унес жизни еще двоих молодых мужчин....

Министр: выплата пенсий одиноким людям начнется с июля (26)

Пенсию одиноким людям планируется начать выплачивать с...

Коронавирус в Литве: 1043 новых случая, скончались 15 человек (22)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1043 новых случая...