Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока 2"

Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В NABU напомнили, что выступают против строительства газопровода с 2018 года и считают судебный иск "единственным способом ограничить ущерб Балтийскому морю".
Разрешение на прокладку в начале этого года выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Через несколько дней природоохранные организации опротестовали это решение, но 1 апреля требование экологов отменить разрешение было отклонено BSH. Разрешение действительно по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря, но было приостановлено на время рассмотрения жалобы экологов.
Теперь NABU попытается отменить выдачу этого разрешения в суде. В организации отметили, что на время рассмотрения иска действие разрешения также должно быть приостановлено.
По состоянию на 1 апреля строительство газопровода "Северный поток 2" было завершено на 95%. "Газпром" достраивает его своими силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.
Работа над "Северным потоком 2" возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США.
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